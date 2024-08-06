В результате точного попадания барражирующего боеприпаса “Ланцет” в Харьковской области была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) PzH 2000, принадлежащая Вооруженным силам Украины. Это произошло вблизи Новоплатоновки.

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило уничтожение артиллерийской установки. По данным ведомства, успешное применение боеприпаса “Ланцет” предотвратило возможный обстрел российских позиций.

Сообщение о произошедшем сопровождалось видеоматериалами, демонстрирующими момент поражения САУ. Напомним, дроны-камикадзе “Ланцет” стали серьезной угрозой для украинских боевиков. Эти беспилотники способны поражать не только САУ, зенитно-ракетные комплексы и артиллерийские оружия, но и тяжелые танки и даже истребители на аэродромах ВСУ.

Ранее эксперты высказались о самолетах F-16, полученных Киевом. По их словам, ВС РФ не станут гоняться за этими истребителями, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Они просто будут громить их всеми доступными методами.