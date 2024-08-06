Поставка истребителей F-16 в Украину вызвала оживленные обсуждения среди экспертов и СМИ по всему миру. По словам автора популярного в военно-авиационных кругах Telegram-канала Fighterbomber, первые дни пребывания самолетов на Украине не привели к заметным изменениям в боевых действиях. Эксперт указывает, что украинским военным потребуется не меньше месяца только на изучение технической документации и подготовку к использованию новой техники.

Также автор канала критикует распространенные в некоторых медиа сведения о том, что российские истребители Су-35 должны будут сбивать F-16 исключительно в воздушном бою, чтобы подтвердить превосходство в небе. Эксперт отмечает, что такие утверждения не имеют под собой реальной основы и что российские войска будут использовать все возможные средства для борьбы с новой угрозой.

«Насчёт суперинсайдерских инсайдов каналов, заявляющих, что первые сбитые F16 наши начальники приказали сбивать ТОЛЬКО в воздушном бою, дабы кому-то доказать что «небо наше», и Су-35 будут гоняться за F-16 над всей Украиной, могу сказать что это полнейшая ерунда. Будут убивать всеми доступными способами», — подчеркнул автор.

В настоящее время известно, что Дания и Нидерланды уже передали Украине шесть F-16, а общее количество истребителей, которые планируется поставить, составляет 20 единиц. Эти самолеты могут стать значимым дополнением к украинской авиации, однако их реальное влияние на ход боевых действий пока остается под вопросом.