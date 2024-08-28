В мире операционных систем происходит что-то невероятное! Linux, долгое время считавшийся нишевым продуктом для гиков и программистов, внезапно вырвался на третье место по популярности. Да, вы не ослышались! В июле 2024 года доля Linux на мировом рынке достигла рекордных 4.44%. Это значит, что каждый двадцатый компьютер в мире работает на этой операционной системе. На данный момент ее установило на 42 процента больше пользователей, чем летом 2023 года.

Что же стоит за этим неожиданным взлетом? Оказывается, пользователи все больше ценят гибкость, безопасность и стабильность Linux. В отличие от Windows, где обновления и ненужные программы часто навязываются пользователю, Linux позволяет полностью контролировать свою систему.

Интерес к Linux начал расти еще в феврале этого года, и с тех пор он только усиливается. И это несмотря на то, что Windows по-прежнему остается лидером рынка. Но пользователи устали от ограничений и навязчивого софта. Они хотят свободы выбора, и Linux им это дает.

Открытость и сильная поддержка сообщества делают Linux все более привлекательной альтернативой. Особенно это заметно в игровой индустрии, где портативная консоль Steam Deck, работающая на Linux, завоевала сердца геймеров по всему миру.

Возможно, мы наблюдаем начало новой эры, где Linux перестанет быть просто “третьей” операционной системой и станет реальным конкурентом для гигантов рынка. А вы готовы к таким переменам?