ВСУ инициировали запрос к Соединенным Штатам на разрешение атаковать территорию Курской области с помощью ракетных систем ATACMS. Сейчас их использование для ударов вглубь России запрещено. Источники в администрации Владимира Зеленского подтвердили эту информацию изданию “The Washington Post”. Согласно мнению анонимного советника украинского лидера, внедрение данных ракет может помочь Украине закрепиться на захваченных территориях и использовать это как инструмент давления на Россию в ходе переговоров.

Также Михаил Подоляк, советник главы украинского президента, высказался о том, что такие меры могут укрепить позиции Украины в возможных мирных переговорах. Уже 6 августа была предпринята попытка войсками ВСУ проникнуть на территорию Курской области, атакуя российские военные объекты в районе Олешни и Николаево-Дарьино с применением тяжелой техники, включая 11 танков и более 20 ББМ.

По данным Минобороны РФ, агрессия была отражена силами российской армии при поддержке сотрудников ФСБ, подтвердил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Ранее стало известно о панике Вашингтона и Киева из-за появления у России новых ракет для ОТРК “Искандер” с дальностью поражения целей в 1300 километров. У ATACMS этот показатель достигает не более 300.