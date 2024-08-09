Новая версия ракетного комплекса “Искандер-1000” вызвала озабоченность как в странах НАТО, так и в Украине. Согласно информации портала InfoBRICS, опубликованной “Царьградом”, новейшая система обладает дальностью стрельбы, превышающей возможности её предшественника “Искандер-М” в два раза, достигая до 1300 километров.

Западные аналитики и украинские власти выражают беспокойство по поводу использования Россией этого гиперзвукового вооружения, которое уже продемонстрировало свою мощь, уничтожив значительное количество целей, включая современное вооружение, применяемое украинскими военными.

“Искандер-1000” выделяется не только увеличенной дальностью действия, но и исключительной точностью, с отклонением от цели всего в пять метров. Эти характеристики позволяют проводить точные удары с безопасного расстояния, значительно увеличивая стратегическое преимущество на поле боя.

Система использует усовершенствованные твердотопливные реактивные двигатели, что позволяет ракетам достигать скорости 2700-3100 м/с и преодолевать дополнительные 500-800 километров по сравнению с “Искандером-М”. Также улучшенная высота квазибаллистической траектории в 120-130 километров минимизирует шансы на перехват ракеты.

Эти нововведения делают “Искандер-1000” одним из самых продвинутых образцов гиперзвукового вооружения на сегодняшний день, усиливая военное присутствие России на международной арене и меняя тактику ведения боевых действий.