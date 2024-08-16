Летний отпуск в Европе для многих путешественников обернулся стрессом и разочарованиями, как сообщает газета Irish Mirror. Особенно это касается испанских курортов, таких как Барселона и острова Тенерифе, Майорка и Лансароте, где участились протесты местных жителей против массового приезда иностранных туристов. На автомобилях туристов появляются надписи, а на стенах — граффити с неодобрением, что вынуждает отдыхающих отменять свои бронирования из-за страха перед агрессивным поведением.

Йоанн Бланк, президент Ассоциации молодых предпринимателей Балеарских островов, отметил резкий рост обращений от гостей, желающих удостовериться в безопасности своего пребывания. Но проблемы с туризмом ощущаются не только в Испании. Российская туристка Сабина, вернувшаяся из Италии, рассказала о высокомерном отношении местных официантов и проблемах с оформлением tax free, что оставило неприятный осадок от посещения.

В Берлине другая путешественница, Ольга, столкнулась с недостаточным уровнем сервиса. Она рассказала о неприятном инциденте в парке, когда неподобающее поведение группы людей сильно её озадачило и дезориентировало.

Житель Москвы Георгий поделился впечатлениями о Генуе, которая, по его словам, напомнила ему “страну третьего мира”. Живописные улочки с тавернами сменялись гетто, что создало ощущение неблагополучия и упадка.

В Риме путешественники обратили внимание на большое количество бездомных и часто встречающихся на улицах беженцев или афроамериканцев, предлагающих товары. Эти наблюдения добавили тяжести в общее впечатление от путешествия по Европе, подчеркивая растущие социальные и экономические проблемы, с которыми сталкиваются многие города континента.