Защита смартфонов от шпионских программ требует осознанного подхода к установке приложений, подчеркивает Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, в интервью для “Москва 24”. Особенно это касается устройств на базе Android, так как именно для них была обнаружена программа LianSpy, способная маскироваться под системные и финансовые приложения. Эксперты “Лаборатории Касперского” предполагают, что слежка через такие приложения ведется с 2021 года.

Ульянов подчеркнул, что многие пользователи сами, часто неосознанно, устанавливают шпионское ПО, скачивая программы не из официальных источников. По его словам, безопасно скачивать приложения можно только из официальных магазинов. Примером риска является случай, когда пользователь ищет приложение и переходит по ссылке, отправленной другим пользователем, где установочный пакет может содержать скрытую шпионскую составляющую.

Эксперт также предупредил, что из-за ограничений доступа к многим зарубежным приложениям в России, в том числе банковским продуктам, возросла активность мошенников, создающих фальшивые программы-двойники. Чтобы избежать подобных рисков, Ульянов рекомендует обращаться за советом напрямую к представителям банков.

Наличие шпионской программы на устройстве не всегда очевидно, так как гаджет может функционировать как обычно. Владимир Ульянов уточняет, что даже такие явления, как перегрев или торможение смартфона, не обязательно свидетельствуют о наличии шпионского ПО, а могут быть следствием обычной эксплуатации устройства. В случае подозрений на наличие шпионских программ, необходимо обратиться к специалистам по кибербезопасности.