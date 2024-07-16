Жительница Сочи познакомилась в Анапе с мужчиной во время прогулки на набережной. Знакомство переросло в страстное продолжение и пара провела вместе ночь. После пробуждения женщина не увидела своего нового знакомого рядом, зато заметила пропажу своего колье, стоимостью в 150 тысяч рублей. Сочинка поняла, что новый приятель украл ее драгоценность, поэтому сразу же обратилась в полицию.

Как сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю, 38-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на улицах курортного города. Если его вина будет доказана, то ему грозит лишение свободы сроком на 5 лет.

«В Анапе 38-летний местный житель познакомился с сочинкой на набережной и напросился в гости, а наутро женщина не обнаружила золотой цепочки с топазами, впрочем, как и нового знакомого», – сообщили в пресс-службе ведомства.

При обыске жилища задержанного было обнаружено похищенное у женщины украшение. Обнаруженное колье уже возвращено его владелице.