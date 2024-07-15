Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении подвел итоги саммита НАТО, а также заявил о разработке Киевом собственных дальнобойных ракет.

Он заявили что тему вступления в НАТО можно будет поднимать не раньше, чем завершится конфликт. Причем одобрить присоединение к Альянсу должны будут все страны, участвующие в нем сейчас.

Также Зеленский отметил, что Украина производит не только дроны, которые используются для ударов по мирным городам России. Также она разрабатывает дальнобойные ракет, способные усилить атакующую мощь ВСУ.

“Кроме дронов, да, мы занимаемся другими системами, которые дадут нам возможность быть более дальнобойными. Разработки есть”, – заявил украинский лидер.

Помимо этого, он заявил, что 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot будет достаточно, чтобы закрыть воздушное пространство над всей территорией Украины.