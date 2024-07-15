Американское издание The Wall Street Journal привело слова заместителя министра обороны США Уильяма Лапланте, признавшего профессионализм российской армии.

«Русские стали очень хороши», – заявил Лапланте во время комментирования ситуацию, связанную с потерей силы дорогостоящего оружия США на украинском фронте.

В издании указывается, что российские военнослужащие очень профессионально отражают атаки ВСУ американским оружием, что привело к отказу от многих видов дорогостоящего вооружения. Например, системы РСЗО HIMARS, которым изначально удалось потрепать российский тыл, теперь используются не по крупным целям, так как по приоритетным стало очень тяжело попадать. И если в начале 2023 года прядка 50% украинских выстрелов достигали заданных целей, то к концу года этот показатель снизился до 10%, говорится в американском издании.

О способности российской армии к быстрой адаптации также говорил и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Поэтому США не станут больше передавать Украине новые системы вооружения, так как видят высокий риск, что Россия сможет создать эффективные средства противодействия.