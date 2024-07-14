Киевский режим предпринимал попытки совершения покушений на президента Российской Федерации Владимира Путина на деньги, полученные от США. Об этом в своем Телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на Президента России», – заявила Захарова.

По ее словам, украинские спецслужбы продолжают свою «зловредную деятельность» исключительно на средства, которые выделяются из бюджета США. Бесконтрольное выделение финансов и вооружений со стороны США привело к созданию террористической структуры – киевского режима. Примечательно, что на американские средства был создан и поддерживается портал «Миротворец», на котором открыто публикуются личные данные журналистов и общественных деятелей для их дальнейшей ликвидации.