Запад прислал Украине 152-миллиметровые боеприпасы для артиллерийских систем, однако они оказались значительно ниже по качеству советских аналогов. Об этом телеканалу LCI рассказали военнослужащие ВСУ, которые участвуют в боевых действиях под Торецком.

У одного из бойцов гильза снаряда при попытке выстрелить, заклинила в стволе. Со старыми советскими боеприпасами ничего подобного не происходило. Военнослужащий отметил, что все вооружение из последней партии выполнено гораздо менее качественно.

Проблемой стал и недостаток личного состава в украинских подразделениях. Молодежь на фронт не идет, делая возможное, чтобы “откосить” от армии. Кроме того, командование присылает неопытных новичков, из-за которых ВСУ теряют позиции. Новобранцы с трудом держат в руках автоматы, а также не знают местности, чем умело пользуются российские войска.