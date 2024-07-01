ВСУ пытаются всеми способами нанести урон военным объектам российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал основной целью для ВСУ ликвидацию российских истребителей и бомбардировщиков. Но российские силы всеми способами противостоят врагу, защищая мирное население и собственные военные объекты.

Российский военнослужащий по имени Александр в беседе с журналистами рассказал, как ВС РФ защищают от атак противника собственную авиацию. Он подчеркнул, что ВСУ при любой возможности будут бить по российским авиабазам и аэродромам. Поэтому необходимо построить капониры, заливая бетонные ангары. По его словам, стоящие на аэродромах незащищенные самолеты более подвержены риску, чем во время боевых вылетов.

Киевский режим ожидает поставку истребителей F-16 американского производства. По некоторым данным, Украина уже получила их, однако эта информация не является подтвержденной. Как только F-16 окажутся на территории Украины, они станут легитимной целью российской армии.