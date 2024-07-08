Для борьбы с российскими дронами украинские Воздушные силы начали использовать учебно-тренировочные самолеты Як-52 с экипажами, состоящими из двух человек.

Первый – это летчик, который, собственно и ведет воздушную машину. Второй же – стрелок, от которого требуется сбивать БПЛА, сидя на месте летчика-инструктора.

На видео, опубликованном в тг-канале “Военный осведомитель”, можно разглядеть, как самолеты чуть ли не вплотную подлетают к дронам, чтобы их расстрелять.

Такой подход непрактичен, считают эксперты. Во-первых, по учебно-тренировочному самолету могут ударить российские силы ПВО или авиация, что приведет к бессмысленной гибели пилотов. Во-вторых, расходы на подобные вылеты гораздо больше, чем на пуск БПЛА.