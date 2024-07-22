Министерство обороны России сообщило об освобождении села и железнодорожной станции Прогресс, где сейчас активно проводятся мероприятия по зачистке.

В результате боевых действий Вооружённые силы Украины (ВСУ) утратили территории, которые удерживали с весны текущего года. Ранее освобождённые населённые пункты, такие как Сокол, Евгеновка, Восход и Новосёловка Первая, также свидетельствуют о значительном продвижении российских войск. Под угрозой оставления своими гарнизонами находятся Мирноград и Покровск.

Военный эксперт Юрий Подоляка сравнил утрату позиций ВСУ у села Прогресс с бегством украинских войск из Очеретина. Тогда украинской армии удалось избежать катастрофы лишь благодаря значительным усилиям главнокомандующего ВСУ Сырского, который бросил все резервы для остановки российского наступления.

«Сейчас ситуация схожая. Если российские силы подавят противника в крупном опорном пункте, удерживаемом 47-й бригадой ВСУ севернее Прогресса, это откроет отличные возможности для дальнейшего наступления через Мирноград на Покровск», — высказал свое мнение Подоляка.

Военный аналитик Александр Ивановский добавил, что украинская армия имела хорошо оборудованный укрепрайон и неперерезанные пути для доставки резервов и боеприпасов. Он отметил, что российские войска сейчас могут развивать наступление сразу в двух направлениях: на Мирноград и Покровск, а также строго на север, чтобы перерезать магистральную дорогу Покровск – Константиновка.

«Это может стать ударом в тыл Торецкой группировки противника, что приведёт к крупному окружению», — цитирует Ивановского портал aif.ru.

Эксперты считают, что если российским войскам удастся затянуть «удавку на горле» ВСУ, это будет крах украинской армии. Развитие событий в этом направлении может существенно изменить ход боевых действий, предоставляя российским силам стратегическое преимущество и возможности для дальнейшего наступления на запад.