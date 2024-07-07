Ночной комбинированный удар по одному из аэродромов базирования ВСУ привел к существенным убыткам для украинской армии. Она потеряла авиационной и другой техники на сумму более одного миллиарда долларов, рассказали в Минобороны России.

Помимо боевых самолетов, Киев потерял также две пусковые установки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и радиолокационную станцию системы ПВО Giraffe, которая обнаруживала и сопровождала воздушные цели, летящие на средней и малой высотах.

Военные аэродромы в последние недели стали одной из приоритетных целей для ВС РФ. Они уже вывели из строя 7 украинских истребителей в Миргороде Полтавской области, разнесли базу Мартыновка в Вознесенске неподалеку от Николаева, а также ударили по аэродрому Долгинцево в Кривом Роге.