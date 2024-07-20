Российские ВС “аккуратно ликвидировали” 18 боевиков элитного британского спецназа под Одессой, еще 25 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Так прокомментировал недавний удар по Черноморску (Ильичевску) представитель Академии военных наук, аналитик Константин Сивков.

Он отметил, что Великобритания уже перестала доверять украинским правоохранительным органам, так как расследование проводят прибывшие из Англии полицейские.

Всего в Британии таких специалистов было не более 100-120 человек, поэтому подобные потери весьма серьезны для подразделения. При этом упрямо ходят слухи, что российские ракеты ударили по месту размещения британских спецназовцев после наводки от украинских военных. Они устали от участия боевых действий и начинают саботировать их.

Сивков также прокомментировал саммит НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Он отметил, что высказывание политиков стран блока показывает, что они боятся многополярного мира. И поэтому бросают все силы на противостояние с Россией. Поэтому у Москвы сложная задача – разгромить ВСУ, но сделать это так, чтобы не спровоцировать применение Западом ядерного оружия.