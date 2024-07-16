В населенном пункте Липчановка в Харьковской области ВС РФ нанесли удар по 400-тонному ангару ВСУ, в котором хранились артиллерийские снаряды для западных и старых советских боевых систем.

Telegram-канал “Изнанка” сообщает, что в момент атаки боевики ВСУ как раз осуществляли разгрузку боеприпасов, которые привезли на фурах. В результате атаки уничтожено шесть грузовых авто вместе с набитыми снарядами доверху фургонами.

Также уничтожен ангар, в который заносили боеприпасы. Известно о 15 ликвидированных военнослужащих ВСУ. Момент атаки попал на видео.

Липчановка располагается неподалеку от Изюма в Харьковской области.

Ранее стало известно об ударе по аэродрому под Одессой и уничтожении нескольких западных БПЛА и самолета Як-52, используемого для охоты на российские дроны.