Рано утром серия взрывов прогремела в Полтавской области на Украине. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что под удар снова попал военный аэродром в Миргороде.

По словам подпольщика, после недавней мощной атаки Киев снова начал использовать данный объект. При этом там появились британские учебно-тренировочные самолеты, используемые для обучения пилотов.

Ранее такие воздушные машины были замечены в небе над Харьковом.

В Кременчуге все той же Полтавской области зафиксировано два взрыва рядом с вагоностроительным заводом и еще несколько сильных ударов в непосредственной близости к местному нефтеперерабатывающему заводу. Поражены ли эти предприятия, пока неизвестно, официальная информация отсутствует.