Избавление от лишних килограммов может показаться сложной задачей, однако далеко не всегда стоит изнурять себя диетами или следовать знаменитому принципу “ужин отдай врагу”. Врач Павел Исанбаев рассказал, что на вечер главное подобрать правильное меню.

Специалист по избавлению от избыточного веса назвал лучшими продуктами для ужина кешью, белки и киви. При этом нужно есть не торопясь, подобрав наиболее подходящую дозу.

“Начните подбирать идеальный ужин с объема примерно в одну-две ваших горсти. Ешьте по возможности неторопливо. Меняйте порцию в большую или меньшую сторону в зависимости от того, как чувствуете себя при засыпании и наутро”, – рассказал эксперт.

Также он посоветовал ужинать не позднее, чем за 2-4 часа до сна, чтобы пища успела нормально перевариться и не стала причиной набора дополнительного веса.