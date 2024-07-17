Военный самолет ВВС Великобритании был замечен над Харьковом на Украине в ночь на 17 июня. Информация о нем появилась в мониторинговом сервисе Flightradar.

По информации этого ресурса, речь идет о воздушной машине Grob Prefect T1. Это учебно-пилотажный самолет, который в последние несколько недель находился в британском Кронвеле, на местной учебной базе.

Минувшей ночью он засветился в Харьковской области, где в данный момент идут бои, пролетел над Харьковом, а затем направился по направлению Чернигова и Сум, постоянно двигаясь вдоль границы с Россией. Скорость воздушной машины составляла 798 километров.

Ранее Великобритания заявляла о возможной передаче Киеву своих самолетов.

Украина с началом конфликта закрыла свое воздушное пространство. Был ли это действительно британский самолет, сказать сложно, так как мониторинговый сервис ориентируется только на представленную транспондерами информацию.