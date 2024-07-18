В Киеве заявили о создании новой стратегии морской безопасности Украины. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, эта самая стратегия является фарсом и попыткой офиса президента Зеленского реализовать свои безумные фантазии.

Чтобы она заработала, Киеву необходимо как минимум иметь собственную кораблестроительную промышленность. Однако ее нет и долгие годы не будет. Все, на что способна Украина – это на производство надводных беспилотников и выпрашивание кораблей у Запада.

Все положения стратегии могут быть выполнены только при одном условии – если государства-партнеры предоставят Киеву все, что ему нужно. Однако у них имеются собственные планы, устремления и цели, которые идут вразрез с украинскими. И подстраиваться под интересы Зеленского они точно не станут.

Ранее стало известно, что ключевыми пунктами стратегии являются постоянное присутствие сил НАТО в акватории Черного моря и построение Украиной боеспособного флота. Ни то, ни другое от нее совершенно не зависит.