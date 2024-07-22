В ночь на 22 июля средства ПВО России сбили 75 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны, сообщило ранее Министерство обороны России.

Особое внимание привлекает ситуация в Туапсе, где мэр Сергей Бойко сообщил о действиях ПВО в районе города. Из-за падения фрагментов одного из дронов был поврежден местный нефтеперерабатывающий завод. Этот инцидент подчеркивает уязвимость критической инфраструктуры к атакам беспилотников.

Вспоминая недавние события в Ростовской области, стоит отметить, что 16 июня был временно отключен один из блоков Ростовской АЭС. Это произошло из-за срабатывания электрозащиты. После проверки и устранения причин блок снова был подключен к сети в тот же день, обеспечивая регион электроэнергией. Третий блок станции находится в плановом ремонте с 22 июня, а общая мощность станции составляет 2,8 тыс. мВт.

Серьезный энергодефицит в южных регионах России делает их приоритетной целью для ВСУ, рассказал военный аналитик Владимир Прохватилов в интервью изданию «Силовой блок». Он подчеркнул, что юг России испытывает значительные проблемы с электроэнергией, что и вызывает резкую эскалацию ударов ВСУ по этим регионам.

Прохватилов также обращает внимание на то, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины не включали в себя уничтожение высоковольтных подстанций, что могло бы дать значительное преимущество российским войскам. В то же время удары ВСУ по высоковольтной подстанции Ростовской АЭС вызвали остановку блока, что привело к эффекту домино в энергосистеме региона.

Для повышения безопасности энергетических объектов юга России, аналитик предлагает охранять их зенитными установками, такими как ЗУ-23-2, которые зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии. Он подчеркивает, что антидроновые ружья не всегда эффективны и что использование зениток могло бы значительно улучшить защиту объектов критической инфраструктуры.

Прохватилов также отмечает, что лучший способ защитить страну от ударов ВСУ — это обесточивание Украины. Всего десяти ракет для ударов по наиболее значимым для Киева подстанциям могли бы существенно изменить ситуацию. У противника окончательно пропало бы желание наносить удары вглубь РФ.