Украинская армия с огромным трудом собирает резервы, бросает их на передовую, где они моментально выводятся из строя, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио “Спутник”.

Он отметил, что из-за этого Киев не в состоянии “затыкать все дыры” на разных направлениях фронта, он просто не успевает восполнять потери.

“Средний уровень потерь противника в день составляет от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения. То есть те резервы, которые ТЦКашники набирают с трудом, тратятся очень быстро и восполнить их не удается. Мы работаем не только по передовым позициям, но и по тылам. В оперативно-тактической зоне у нас господствует авиация, сбрасывает ФАБы с планирующими модулями УМПК, получить контузию в километре от удара этой бомбы вполне возможно. Поэтому противник не успевает затыкать все дыры набранными бойцами”, – рассказал аналитик.

Он также добавил, что фронт пришел в движение и инициатива находится в руках ВС РФ. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что при выводе ВСУ с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей он готов пойти на переговоры о мире. Украинская сторона эти условия не приняла, поэтому регионы будут освобождены в ходе боевых действий.