Стали известны некоторые подробности сегодняшнего удара по Одесской области с использованием ракет “Искандер”. Сообщается, что в порту Черноморска (до проведенной киевским режимом декоммунизации город назывался Ильичевск) поражен военный объект.

Взрыв также прогремел и в Одесском порту. Мэр “Жемчужины у моря” Геннадий Труханов в своем Telegram-канале написал об атаке на город, а также призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Тревога была объявлена заранее, так как помимо ракет, над Черным морем также летали разведывательные беспилотники ВСУ. После взрывов в Черноморске начали подниматься столбы черного дыма, что именно горело, пока уточняется.

4 июля “Искандеры” также ударили по центру обучения боевиков ВСУ в Херсоне, ликвидированы польские и французские инструкторы.