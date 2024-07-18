Военнослужащие группировки войск “Север” продолжает теснить боевиков ВСУ в Волчанске. Им помогает авиация, которая наносит сокрушительные удары планирующими авиабомбами, рассказал порталу aif.ru военный корреспондент Александо Симонов.

Он выложил видеозапись недавнего удара по позициям противника в Волчанске. Для этой цели использовалось сразу семь авиабомб ФАБ. Все они успешно поразили цели, на кадрах запечатлены поднимающиеся в небо столбы огня и дыма в нескольких местах.

“Авиация “Северян” не перестает давать противнику прикурить”, – сообщил Симонов.

В Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ ранее подорвали один из мостов, который использовался для снабжения противника.