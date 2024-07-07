Расположенный в приграничном районе Харьковской области город Волчанск превращается во второй Бахмут (в настоящий момент Артемовск), поскольку командование ВСУ активно перебрасывает в населенный пункт свежие резервы. Военкор RT Мурад Газдиев опубликовал кадры с зачисткой одной из многоэтажек Волчанска от боевиков ВСУ бойцами спецназа «Ахмат».

Российские штурмовики запросили поддержку танка для уничтожения огневой точки, которую боевики ВСУ разместили в многоквартирном доме в Волчанске. Экипаж танка Т-80 ВС РФ выдвинулся на боевую позицию и серией точных ударов ликвидировал украинских боевиков, засевших в многоэтажке.

Военкор, находившийся рядом российскими танкистами, работавшими по боевикам ВСУ отметил, что Волчанск постепенно превращается во второй Бахмут. По его словам, украинский президент отдал приказ удержать город любой ценой, поэтому командование ВСУ постоянно отправляет в Волчанск свежие подразделения, сформированные из мобилизованных граждан Украины.