Военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал об успешном прорыве ВС РФ в Волчанске и отступлении ВСУ с улиц Гагарина и Соборной.

Он отметил, что противник был вынужден оставить свои позиции, после чего ВС РФ перешли через реку Вольчья и начали закрепляться на южном ее берегу.

Сейчас под контролем российских войск находится сельскохозяйственный техникум, лесополоса, частный сектор на ул. Харьковской и Ивана Франко. Таким образом, плацдарм расширяется и позволяет планировать дальнейшее наступление.

Украинские военные, которые до недавних пор предпринимали попытки контратаковать, сейчас выходят из Волчанска. Не исключено, что они оставят город полностью, не в силах сдерживать натиск ВС РФ.