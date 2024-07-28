Недавний процесс обмена пленными между Россией и Украиной остается предметом острых дебатов и недопонимания. Виктор Литовкин, военный эксперт, в разговоре с NEWS.ru поделился своим видением ситуации, которая может быть не такой однозначной, как представляется на первый взгляд.

Литовкин указал, что отказ возвращаться на родину — одна из причин, по которой украинские военные остаются в российском плену. Этот выбор иногда определяется личными убеждениями или страхом перед возможными репрессиями и наказаниями на родине.

Кроме того, не все пленные подлежат обмену из-за обвинений в совершении тяжелых преступлений.

“Если против человека существуют улики, подтверждающие его участие в тяжких преступлениях, он может быть предан суду на территории России”, — подчеркнул Литовкин.

Это решение российской стороны основывается на необходимости соблюдения законности и правосудия.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что скоро грядет массовая сдача в плен боевиков ВСУ, связанная с затянувшейся чередой неудач украинской армии.