Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru поделился своим видением ситуации на фронтах в Донецкой Народной Республике. По его словам, массовая сдача в плен украинских военных Вооруженным силам РФ — это следствие успешных операций российской армии на территории ДНР.

Матвийчук отметил, что в последнее время сообщается о множестве операций по освобождению населенных пунктов в ДНР, что, по мнению эксперта, свидетельствует о высоком уровне выполнения задач, поставленных командованием.

“Основная тактика — окружение и вытеснение врага. Она заставляет солдат ВСУ осознать бесполезность сопротивления и сдаваться”, — сказал он.

Он также уточнил, что мотивация остаётся только у националистических подразделений , так как “Кракен”* и “Азов”*. Однако, даже эти подразделения оказываются деморализованы после тяжелых потерь и часто также переходят в плен.

Эксперт прогнозирует, что при продолжении успешного наступления ВС РФ, особенно на Южно-Донецком, Харьковском и Херсонском направлениях, массовая сдача украинских сил может стать обширным феноменом.

Минобороны России подтвердило захват новых территорий, включая поселки Прогресс и Евгеновка в ДНР, а также Лозоватское в той же республике. Помимо этого, контроль установлен над населенным пунктом Розовка в Луганской Народной Республике и Песчаным Нижним в Харьковской области.

*террористическая организация, запрещенная в России