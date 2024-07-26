В Приморье на службу по обеспечению общественного правопорядка заступил отряд «Тигр-правопорядок», полностью сформированный из ветеранов специальной военной операции. Об этом в своем официальном Телеграм-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Такие патрули появятся и в других городах края, когда отряд наберёт сотрудников. Пока это будет около 300 человек», – заявил губернатор.

По его словам, первый отряд «Тигр-правопорядок» будет следить за соблюдением общественного порядка во Владивостоке. Поскольку ежегодно город посещает большое количество туристов, новый отряд будет помогать сотрудникам полиции и Росгвардии в вопросах обеспечения общественной безопасности.

Позже отряд будет обеспечен автомобильным транспортом для патрулирования городских улиц. Один из автомобилей будет переоборудован в наблюдательный пункт, где будут установлены средства связи и места для операторов дронов, способных вести наблюдение за городскими улицами с воздуха.