В ходе массированного ракетного удара российской армии 8-го июля были поражены важные военные объекты украинской армии не только в Киеве, но также и в Кривом Роге, где был разрушен секретный бункер с генералами ВСУ. Подробности в своем материале сообщает военкор «Царьграда» Андрей Ревнивцев.

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар «Кинжалами» по территории предприятия, где выпускали беспилотные летательные аппараты и блиндажи для нужд украинской армии в Кривом Роге. Однако на территории предприятия был расположен секретный бункер, в котором в момент удара проходило селекторное совещание генералов ВСУ.

Примечательно, что российская армия получила информацию о месте и времени встречи командования ВСУ в Кривом Роге от рядовых украинских военнослужащих. Возможно, рядовые солдаты ВСУ хотели поквитаться со своими генералами за преступные приказы. Еще одна версия плодотворного сотрудничества украинских солдат с ВС РФ – финансовое вознаграждение.