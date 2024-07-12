Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Соответствующие кадры были опубликованы на страничке Виктора Орбана в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

В описании под опубликованным видео Виктор Орбан написал, что провел очередную встречу в рамках своей миротворческой миссии. Он отметил, что ему удалось встретится с 45-м президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго. Орбан заявил, что во время своего президентского срока Трамп неоднократно подтверждал статус «миролюбивого человека».

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть Трампа и Орбана, стоящих на пороге поместья Мар-а-Лаго. Также в объектив камеры попала обложка журнала Times, на которой изображен Трамп, в золотой рамке и статуя орла с копией текста Декларации о независимости США, выполненная в золоте.