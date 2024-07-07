В составе украинской армии есть целое подразделение иностранных наемников, занимающихся казнью российских военнослужащих, взятых в плен украинскими боевиками. Материал на данную тему вышел в американском издании The New York Times. Журналисты сослались на рассказ военного медика из Германии Каспара Гроссе, отправившегося на фронт на стороне ВСУ.

По словам Гроссе, он был в составе иностранного подразделения «Избранная рота», которое и на сегодняшний день входит в 59-ю бригаду украинской армии. Во время своей службы, военный медик был свидетелем нескольких казней российских военнослужащих, попавших в плен.

Гроссе рассказал, как в августе 2023 года иностранные бойцы ВСУ сбросили с дрона боеприпасы на тяжело раненных солдат российской армии, которые пытались сдаться в плен, чтобы выжить.

«Украинские операторы дрона сообщили, что российский солдат пытается сдаться. Но потом греческий военный с позывным „Зевс“ подвел туда дрон и сбросил на россиян гранату», – процитировало издание слова Гроссе.

Также немецкий медик поведал еще о нескольких случаях расправы над ранеными российскими военнослужащими и подобные ситуации не единичны.