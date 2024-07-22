В Таиланде оппозиционеры стремятся легализовать порно и секс-игрушки

Тайская партия «Движение вперед» (MFP) продвигает инициативу о внесении поправок в нормы Уголовного кодекса королевства с целью легализации индустрии развлечений для взрослых и связанной с ней продукции, включая порнографические материалы и секс-игрушки. Члены партии объясняют свой законопроект желанием разрушить табу вокруг этой темы и обеспечить лучшее регулирование этой отрасли. Источник: Bangkok Post.

По словам депутата из Бангкока от партии MFP Таопипхопа Лимджиттракорна, внесшего данный законопроект в парламент на прошлой неделе, его инициатива будет рассмотрена в нижней палате «примерно через неделю или две».

Все виды материалов для взрослых, включая порнографические изображения и секс-игрушки, в настоящее время запрещены в королевстве Таиланд.

Как отметил Таопипхоп, если его поправка будет принята, под запретом останутся лишь определенные виды порнографических материалов, например, клипы и/или изображения, изображающие сексуальное насилие, изнасилование и педофилию.

Также его законопроект ограничивает участие лиц моложе 20 лет в производстве контента для взрослых. Парламентарий Таопипхоп заявил, что поправка будет направлена еще и ​​на смягчение правил, касающихся продажи секс-игрушек.

Депутат от «Движения вперед» заявил, что готов столкнуться с жесткой критикой в ​​связи с предпринимаемыми его партией попытками продвинуть законопроект, но подчеркнул, что делает это, заботясь об общественных интересах сограждан.

«Я хочу, чтобы тайцы перестали притворяться, будто контент для взрослых – это табу. Давайте обсуждать это открыто через парламентские механизмы», – отметил он. «Интересно, каковы сейчас моральные стандарты в тайском обществе?».

Вывод на поверхность

Депутат Таопипхоп (на изображении) заявил, что лично он ничего не выиграет от своего законопроекта, добавив, что вынес этот вопрос на обсуждение в парламенте, поскольку считает это одним из способов двигать общество вперед.

«Я поднял этот вопрос не потому, будто хочу, чтобы тайская молодежь имела легкий доступ к порнографическим материалам», – сообщил он. «Настоящая цель здесь – вывести индустрию контента для взрослых на поверхность, чтобы ее можно было открыто обсуждать и регулировать юридически».

Легализация индустрии интимной продукции может принести пользу экономике Таиланда за счет налогообложения и помочь обеспечить безопасность людей, работающих в этой индустрии, подчеркнул Таопипхоп. Многие тайские секс-работники, в частности, говорят, что их эксплуатируют клиенты, поскольку знают, что проститутки не осмелятся пожаловаться в полицию, если их оскорбят.

Рачада Дхнадирек, глава оппозиционной Демократической партии, ранее заявила, что полностью поддерживает инициативу MFP о легализации секс-игрушек в Таиланде. Сославшись на исследование британской маркетинговой компании Technavio она заявила, что легализация секс-игрушек может принести королевству существенные экономические выгоды.

Глобальная индустрия секс-игрушек растет примерно на 7% в год с 2019 года, что составляет рост примерно на 300 миллиардов бат (свыше 726 млрд руб.) в год, отметила Рачада. Когда секс-игрушки будут легализованы, правительство сможет взимать налоги с их продавцов, что приведет к увеличению доходов государства, добавила она.

Чиновники против

Предложение MFP о внесении поправок в Уголовный кодекс Таиланда уже прошло публичные слушания, проводимые с 25 августа по 31 октября прошлого года. На тех слушаниях присутствовало 1072 человека, но свое мнение высказали лишь 22.

Также был проведен ряд консультаций с тайскими госучреждениями, а именно с Минюстом, Минздравом, Минобразования, Королевской полицией и управлением Национальной комиссии по правам человека.

Особенно негативно прокомментировали законопроект представители Королевской полиции, выразившие обеспокоенность негативным влиянием легкого доступа к порнографическим материалам, что, по их мнению, может привести к резкому росту преступлений на сексуальной почве. В целом, отметили представители тайской полиции, эта законодательная инициатива в случае ее принятия способна принести обществу больше вреда, чем пользы.

В Минздраве Таиланда заявили, что данный законопроект должен включать механизм, препятствующий вовлечению лиц моложе 20 лет в индустрию для взрослых. В свою очередь в тайском Минюсте высказались о том, что законопроект «Движения вперед» не проводит четкого различия между законным и незаконным производством порнографии, что может повысить вероятность злоупотреблений со стороны коррумпированных чиновников.