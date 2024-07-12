Издание Business Insider сообщило, что в Соединенных Штатах неизвестным образом в закрытое искусственное озеро попал ламантин. В штате Южная Флорида в искусственно созданном озере появилась морская корова, которую также называют ламантином. По словам местных жителей, в озере обитали рыбы и черепахи, но такого крупного морского млекопитающего они увидели впервые.

Очевидцы сняли на видео ламантина, обитающего в искусственном водоеме. Как рассказал один из местных жителей, в конце июня он увидел морскую корову вместе с детенышем.

Специалисты выдвинули ряд предположений, как морское млекопитающее могло попасть в это озеро. Известно, что искусственный водоем связан с Атлантическим океаном проложенными под землей трубами. По словам биолога из Флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы Эмбер Хауэлл, эти трубы заблокированы шлюзами. Однако есть вероятность проникновения ламантина в озеро, когда шлюзы были открыты.

Как отмечает специалист, ламантины из-за нехватки пищи могут мигрировать и селиться в новых водоемах.