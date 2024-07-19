36-летняя учительница английского языка Джулли Риццителло была арестована полицией 3 июля за совращение 18-летнего ученика. 17 июля ей предъявили обвинение в изнасиловании еще одного школьника.

Ранее следствие установило, что с апреля по июнь 2024 года Риццителло встречалась с учеником и занималась с ним сексом. Причем один раз это произошло в салоне автомобиля молодого человека.

В ходе расследования полицейские выяснили, что это не первый подобный проступок преподавательницы. В 2017 году она совратила еще одного школьника и неоднократно занималась с ним сексом в разной форме в течение нескольких месяцев.

Ранее была уволена консультант по профориентации одной из американских школ, которая призналась, что занималась оральным сексом с 12-летним подростком.