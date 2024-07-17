47-летняя сотрудница школы Луиза Мелкиона из американского штата Коннектикут занялась оральным сексом с семиклассником прямо в своем школьном кабинете. Она совратила ученика, причем потратила на это немало времени.

Один из коллег Луизы обнаружил в ее телефоне переписку со школьником интимного характера и обратился в полицию, сразу же начавшую расследование. Произошло это еще в апреле 2024 года.

Выяснилось, что отношения между Мекионой и 12-летним подростком длятся уже год. Как только он перевелся в школу, где она исполняла функции консультанта по профориентации, женщина начала соблазнять ученика.

Она присылала ему интимные фото, а также сравнивала его “анатомию с анатомией собственного супруга”. Также школьник рассказал в ходе следствия, что Луиза регулярно занималась с ним оральным сексом, приглашая к себе в кабинет. Иногда она танцевала для него возбуждающие эротические танцы.