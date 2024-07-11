Командование специальных операций США начало использовать беспилотные летательные аппараты C-100. Эти дроны размером не более походного рюкзака разработала компания Performance Drone Work.

Контракт с ней заключен на сумму в 6, 74 миллиона долларов. Беспилотники могут выполнять все современные функции – проводить наблюдение и разведку, наносить удары, а также использоваться в качестве носителя для других дронов.

Искусственный интеллект обеспечивает слежение за окружающей обстановкой и защищает беспилотник от помех. Благодаря этом дрон способен вернуться на базу самостоятельно, без сигнала GPS, если он был заглушен средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники стали одним из основных видов вооружений в специальной военной операции на Украине. Обе стороны используют их для нанесения ударов, а также для разведывательных целей и корректировки артиллерийского и другого оружия.