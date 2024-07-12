В США арестован ультраправый юноша, намеревавшийся лететь на Украину

18-летний американец был задержан в аэропорту, откуда собирался лететь воевать с Россией. Перед этим он готовил заговор по саботажу на американских энергетических станциях. Источник: The Independent.

По данным Минюста США, арест Эндрю Тахистова из г. Ист-Брансуик (Нью-Джерси) был произведен в среду (10 июля). Он впервые предстал перед судом в четверг (11 июля).

Против Тахистова выдвинуто обвинение в согласии на вербовку для уничтожения американских электроподстанции с целью продвижения идеологии превосходства белой расы. В случае признания виновным ему грозит максимум 10 лет тюрьмы и штраф в размере $125 000 (около 10,9 млн руб.).

Согласно судебным документам, в январе 2024 года Тахистов начал общаться в соцсети с человеком, который был тайным сотрудником правоохранительных органов США.

Перед этим Тахистов активно размещал на социальной платформе рекомендации по оружию, распространял пособия по изготовлению самодельного оружия и выражал заинтересованность в заграничной поездке на Украину для прохождения военизированной подготовки.

В своих постах он цитировал Адольфа Гитлера, призывая к насилию в отношении различных этнических и религиозных общин, включая чернокожих и евреев, а также восхвалял массовых убийц.

В мае 2024-го он сообщил тайному агенту полиции, что в июле планирует отправиться на Украину, чтобы присоединиться к «Русскому добровольческому корпусу» (запрещен в РФ) – ультраправому военизированному формированию российских граждан, действующему в интересах Украины.

Нацистский интерес

По словам Тахистова, он выбрал это вооруженное формирование отчасти потому, что его участники специализируются на убийствах, атаках на электросети и других видах саботажа инфраструктуры.

Он обсуждал с агентом правоохранительных служб саботаж инфраструктуры в США, в частности, как повредить электрическую подстанцию ​при помощи воздушных шаров и коктейлей Молотова, и объяснил, как изготовить необходимые средства поражения.

Эндрю Тахистов также сообщил тайному сотруднику полиции, что во время пребывания на Украине завербованному им агенту (полицейскому) необходимо провести по крайней мере одно мероприятие «серьезного активизма», заявили в американском Минюсте.

Он вместе с «завербованным» правоохранителем посетил две разные электрические подстанции в Норт-Брансуике и Нью-Брансуике, в июне и июле соответственно. Во время этих визитов Тахистов тщательно инструктировал «соратника» по многочисленным аспектам того, как ему следует провести атаку на электроподстанцию.

5 июля во время одной из таких встреч он поручил тайному агенту полиции сделать несколько фотографий электроподстанций, чтобы можно было переслать их русскому другу-националисту для получения дополнительных советов о том, как лучше всего вывести из строя эти объекты.

Тахистов был арестован ​​в международном аэропорту Ньюарк Либерти, откуда он намеревался вылететь в Париж, а оттуда добраться до Украины.

«Подсудимый предположительно направлялся в Русский добровольческий корпус (запрещен в РФ), участники которого, по его словам, специализируются на убийствах, атаках на электросети и других видах саботажа инфраструктуры, чтобы иметь возможность осуществить свои жестокие планы», – заявил прокурор округа Нью-Джерси Филип Селлинджер.

«Мы не потерпим подобных предполагаемых террористических угроз и, работая с нашими партнерами, всегда будем готовы искоренить и привлечь к ответственности любого, кто попытается совершить подобные акты», – добавил он.