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Телеграм-канал “Севастополь №1” опубликовал видео, на кадрах которого запечатлен скандал в городском троллейбусе №12. Один из пассажиров включил на телефоне гимн России, однако на него внезапно набросился неизвестный мужчина и стал избивать, пишет Gazeta.ru.

Инцидент произошел рядом с остановкой “Горячий хлеб”. На записи видно, что салон троллейбуса заполнен людьми.

Полиция уже отреагировала на появление в Сети данной видеозаписи.

“В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление личности участника инцидента и его местонахождения с целью привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством”, – говорится в сообщении регионального управления МВД РФ.