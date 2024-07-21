Телеграм-канал “Севастополь №1” опубликовал видео, на кадрах которого запечатлен скандал в городском троллейбусе №12. Один из пассажиров включил на телефоне гимн России, однако на него внезапно набросился неизвестный мужчина и стал избивать, пишет Gazeta.ru.

Инцидент произошел рядом с остановкой “Горячий хлеб”. На записи видно, что салон троллейбуса заполнен людьми.

Полиция уже отреагировала на появление в Сети данной видеозаписи.