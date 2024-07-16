Российские штурмовики взяли в плен первых украинских заключенных из состава батальона «Шквал», входящего в состав 47-й отдельной механизированный бригады (ОМБр) ВС Украины. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Мир | Перезагрузка».

«Даже заключенные понимают, что сопротивление российским войскам бесполезно и не хотят воевать за кровавый режим Зеленского!», – подписали опубликованные в Сети кадры авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как во время зачистки одного из частных домов в населенном пункте Новоселовка Первая два украинских бойца решили сдаться в плен российским штурмовикам. Солдаты ВСУ из состава батальона «Шквал», который был полностью сформирован из заключенных, вышли из погреба с поднятыми вверх руками и легли на землю, сложив оружие.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о расстреле бойцами ВСУ своих сослуживцев за попытку сдаться в плен в населенном пункте Работино.