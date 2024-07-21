Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили два воинских эшелона украинской армии в окрестностях населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры с моментом ракетного удара были опубликованы в официальном Телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

По данным российского оборонного ведомства, каждый из украинских воинских эшелонов состоял из 20 платформ, которые использовались для перевозки западной бронетехники и личного состава 41-й механизированной бригады ВС Украины.

«Уничтожены до 240 боевиков ВС Украины и более 60 единиц военной техники», – сообщает пресс-служба Минобороны России.

Расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили 14 бронеавтомобилей MaxxPro производства США, 10 бронемашин Senator производства Канады, 7 БТР, 5 бронемашин для ремонта и эвакуации, 2 боевые разведмашины, а также 20 грузовых автомобилей вооруженных сил Украины.