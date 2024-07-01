В Телеграм-канале «Привет от «Талиба» появилась видеозапись, как эшелон ВСУ был атакован российскими ракетами. Автор материала отмечает, что российские разведчики при взаимодействии с воздушной разведкой обнаружили два эшелона с боевой техникой украинской армии. В частности, на составах разместились Т-64БВ и немецкие танки Leopard. Данная техника направлялась в Харьковскую область.

«В ходе ведения специальной и воздушной разведки нашим подразделением во взаимодействии с подразделением Каскад «Гром» были вскрыты два эшелона боевой техники противника», – говорится в сообщении.

Российский боец с позывным Талиб, ведущий вышеупомянутый Телеграм-канал рассказал, что по украинскому железнодорожному составу российские силы нанесли удар при помощи ракетного оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Нанесенный российской ракетой удар привел к поражению целой танковой роты, состоящей из 10 единиц отремонтированных танков Т-64БВ. Также порядка 20-ти танков получили значительные повреждения.