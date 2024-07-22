В одном из регионов России очевидцы заметили на железнодорожной платформе редкую модель отечественного танка Т-90 образца 1992 года выпуска. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Воевода Вещает».

«Редкость, однако. Почти музейная», – подписал опубликованный снимок автор Телеграм-канала.

На опубликованной фотографии можно увидеть ранний образец танка Т-90 образца 1992 года выпуска. Данная модификация отечественного танка получила название Т-90 «Владимир» и представляла собой модернизированную боевую машину Т-72Б до уровня боевых возможностей модели Т-80У.

Основной особенностью данной модели является литая башня. Принятая на вооружения в 1992 году модификация танка Т-90 «Владимир» получила унифицированную с Т-80У систему управления огнем, динамическую защиту «Контакт-5», а также комплекс оптико-электронного подавления «Штора». В период с 2001 по 2010 года данный танк стал самой продаваемой моделью на мировом рынке.