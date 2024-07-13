Житель Саратова решил расстаться с доставшимся ему в наследство от деда раритетным автомобилей – ГАЗ-21 «Волга» 1959 года выпуска. Примечательно, что причина продажи – необходимость сбора средств на собственную свадьбу. Соответствующее объявление появилось на просторах Интернета.

По словам Илья, он решил жениться, поэтому остро нуждается в дополнительных финансах. По этой причине он решил продать доставшуюся ему в наследство от деда «Волгу». В настоящий момент автомобиль стоит в гараже и ждет своего часа для реставрации. Вместе с раритетной машиной молодой человек отдает будущему покупателю новую обивку салона, которую он еще не успел установить.

Мужчина готов расстаться с наследством своего деда ради женитьбы всего за 105 тысяч рублей. Примечательно, что в городе Петровск продается аналогичная модель Горьковского автозавода 1966 года выпуска. При этом автомобиль, по словам владелицы, находится в идеальном состоянии. Цена вопроса – 790 тысяч рублей.