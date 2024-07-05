Город Первомайск в ЛНР попал под удар украинских ВС около 16:10 в пятницу, 5 июля. Глава администрации Сергей Колягин рассказал, что атака в очередной раз проводилась на гражданскую инфраструктуру.

Пострадали четверо мирных жителей, которые сейчас находятся в больнице. В одном из многоэтажных домов в квартире на первом этаже зафиксировано сильное задымление после попадания ВСУ. В частном секторе неподалеку от улицы Победы загорелась хозяйственная постройка, на место оперативно выехали сотрудники МЧС.

Кроме того, зафиксировано попадание в газопровод. Из-за этого пришлось временно отключить подачу газа 150 семьям.

Напомним, ВСУ продолжают наносить террористические удары по российской территории. При этом в подавляющем большинстве случаев они целят в жилые районы, стремясь запугать мирное население.