В пятницу, 5 июля, около 18 часов в Одесской области снова прогремели взрывы. На этот раз под удар попал районный центр Овидиополь, рассказали журналисты украинского портала “Страна.ua”.

Никаких подробностей они не сообщили. Буквально несколько минут назад прозвучала сирена отбоя тревоги. Ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщили о крылатой ракете, которая летела в сторону Черноморска или Овидиополя.

Одесская область третий день подряд попадает под удары российских ракет и дронов-камикадзе. Уничтожаются военные объекты как в самом областном центре, так и в расположенных рядом населенных пунктах. Так, в Черноморске атака на местный морской порт позволила уничтожить 18 иностранных наемников, а также ангары с вооружением и техникой ВСУ.