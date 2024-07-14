Украинские масс-медиа сообщили об очередном поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ, произошедшего в Одессе. За минувшую неделю это уже четвертый случай по сожжению авто, принадлежащего украинскому военному. Также стало известно об аналогичном поджоге, произошедшем в городе Калуш в Ивано-Франковской области.

В начале лета на Украине вспыхнула волна поджогов автомобилей, относящихся к военкоматам и ВСУ. Даже личные авто военных также становились объектами действий злоумышленников. Таким образом, население решило устроить борьбу с насильственной мобилизацией в стране. Некоторые украинские военные теперь наносят надписи на авто «Не ТЦК», чтобы не подвергать машину опасности.

Сейчас для гражданского населения главными врагами стали сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования – военкоматов), так как они творят настоящий беспредел, насильно мобилизуют граждан в общественных местах, применяя грубую силу.