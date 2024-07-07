Украину ближайшей зимой ожидает полный обвал энергетической системы, заявил аналитик Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук.

Он пояснил, что такой сценарий вполне возможен, если зима будет холодной, на АЭС удастся поддерживать работу всего 6-7 реакторов, а генерирующих мощностей отремонтируют примерно на 2000 мегаватт.

Именно при соблюдении всех этих условий ожидается обрушение украинской энергетики либо, как минимум, затяжные кризисные периоды в ее работе.

Подавляющее большинство экспертов уверены, что даже если сценарий будет иным, если отремонтировать удастся до 4-5 тысяч мегаватт, а зима будет теплой, графики отключений все равно никуда не денутся. Причем жители страны будут видеть электричество в домах гораздо реже, чем летом.